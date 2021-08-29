9 вещей, которые люди используют не по назначению. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Приколы
3 минуты
1,0 т.
Салфетки, ополаскиватель и беспроводные наушники применяли по-другому

У многих вещей изначально были другие функции. Мы даже не задумываемся, что фрисби, беспроводные устройства и обычные лосины можно использовать по-другому.

Наушники, например, придумали для космонавтов, а массажер для заживления шрамов. OBOZREVATEL пишет о 9 предметах, которые люди используют не по назначению.

Леггинсы придумали, чтобы защищать ноги от укусов

Леггинсы сначала изготавливали из кожи. Ранее их использовали для защиты от укусов змей и насекомых, поэтому только охотники носили такой наряд.

Видео дня
Массажер придумали в 1983 году.

Врачи в XX веке с помощью массажа помогали пациентам избавиться от рубцов. Потом инженеры придумали специальный прибор – массажер, который был эффективнее ручной техники. Через сотню лет девайс стал популярным во всем мире.

Ранее ротовую полость ополаскивали антисептиком.

Первый антисептик придумали еще в 1865 году для хирургических операций, чтобы снизить риск заражения инфекциями. Через несколько лет стоматологи начали использовать ополаскиватель на основе спирта, чтобы продезинфицировать полость рта.

Одноразовыми салфетками сначала чистили противогаз.

Первые одноразовые салфетки использовали, чтобы очистить фильтр противогаза в военные годы. В мирный период их адаптировали под женские гигиенические прокладки.

Напиток "7-up" сначала был лечебным средством.

Известный газированный напиток "7-up" в прошлом веке служил лекарственным средством для психически больных. Лекарство с идентичным названием использовали для поднятия настроения.

Сначала GPS пользовались американские космонавты.

Во времена космической гонки государств американцы использовали GPS, чтобы следить за спутником конкурентов. Позже исследователи случайно заметили, что с помощью радиопередач можно находить другие объекты и создали навигационную систему.

Беспроводные наушники придумали для астронавтов.

Для исследователей космоса ученые придумали маленькие беспроводные наушники, ведь обычная гарнитура была слишком громоздкой. Теперь их используют для прослушивания музыки.

Системой виртуальной реальности сначала пользовались пилоты и медики.

Систему виртуальной реальности в качестве тренажера сначала использовали пилоты и медики. Позже разработчики создали игры для обычных пользователей сети.

Фрисби – это круглая форма для выпечки.

Известную игрушку фрисби придумала влюбленная пара: они в шутку бросали обычную тарелку для пирога. Прохожие предложили приобрести ее за 25 центов. Таким образом родилась бизнес-идея, и они начали продавать летающие тарелки.

Ранее OBOZREVATEL показывал: