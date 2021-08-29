9 вещей, которые люди используют не по назначению. Фото

У многих вещей изначально были другие функции. Мы даже не задумываемся, что фрисби, беспроводные устройства и обычные лосины можно использовать по-другому.

Наушники, например, придумали для космонавтов, а массажер для заживления шрамов. OBOZREVATEL пишет о 9 предметах, которые люди используют не по назначению.

Леггинсы сначала изготавливали из кожи. Ранее их использовали для защиты от укусов змей и насекомых, поэтому только охотники носили такой наряд.

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Врачи в XX веке с помощью массажа помогали пациентам избавиться от рубцов. Потом инженеры придумали специальный прибор – массажер, который был эффективнее ручной техники. Через сотню лет девайс стал популярным во всем мире.

Первый антисептик придумали еще в 1865 году для хирургических операций, чтобы снизить риск заражения инфекциями. Через несколько лет стоматологи начали использовать ополаскиватель на основе спирта, чтобы продезинфицировать полость рта.

Первые одноразовые салфетки использовали, чтобы очистить фильтр противогаза в военные годы. В мирный период их адаптировали под женские гигиенические прокладки.

Известный газированный напиток "7-up" в прошлом веке служил лекарственным средством для психически больных. Лекарство с идентичным названием использовали для поднятия настроения.

Во времена космической гонки государств американцы использовали GPS, чтобы следить за спутником конкурентов. Позже исследователи случайно заметили, что с помощью радиопередач можно находить другие объекты и создали навигационную систему.

Для исследователей космоса ученые придумали маленькие беспроводные наушники, ведь обычная гарнитура была слишком громоздкой. Теперь их используют для прослушивания музыки.

Систему виртуальной реальности в качестве тренажера сначала использовали пилоты и медики. Позже разработчики создали игры для обычных пользователей сети.

Известную игрушку фрисби придумала влюбленная пара: они в шутку бросали обычную тарелку для пирога. Прохожие предложили приобрести ее за 25 центов. Таким образом родилась бизнес-идея, и они начали продавать летающие тарелки.

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