82-летний житель Луцка попал в Книгу рекордов Украины благодаря романтической переписке с женой. Фото

82-летний житель Луцка, ученый и бывший декан Луцкого национального технического университета Евгений Филипчук попал в Книгу рекордов Украины благодаря студенческой переписке с супругой. Пара вела ее около 60-ти лет назад. За один год они успели написать друг другу 102 письма. На 427-ми страницах рукописного текста мужчина и женщина использовали слово "любовь" ровно 781 раз.

Как сообщает Суспільне Волинь, сейчас пенсионер работает над автобиографическим романом "Пускай расскажут письма". Это будет повесть о его студенческой любви – будущей жене Ольге и о семье, которую им удалось построить.

"Слово "любовь" – вечное, и моя книга будет написана об этом. Моя супруга Оля ушла из жизни 3 года назад, но мы снова с ней встретились. Здесь, за письменным столом. Я держу в руках письма, написанные ее рукою. Я вижу, как расплывались буквы, и я целую на пожелтевших страницах следы ее слез. Сегодня роман "Пускай расскажут письма" мы пишем вдвоем", – поделился Евгений Александрович с журналистами "КП в Украине".

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Со своей будущей женой украинец познакомился на танцах, когда приезжал домой во время летних каникул в институте. Их переписка длилась около трех лет, после чего влюбленные решили узаконить отношения.

За долгие годы брака пара успела воспитать двоих дочерей, троих внуков и четверо правнуков. Когда три года назад Ольги не стало, мужчина начал перечитывать старые письма. Их нашла новая владелица дачи.

Читая любовную переписку днями и ночами напролет, Евгений Александрович решил, что должен рассказать о ней миру. Он подал заявку в национальный проект "Книга рекордов Украины".

Вскоре представитель комиссии Виталий Иваницкий сообщил: "Этот материал соответствует рекорду Украины. Такого еще не было в категории "Семейное воспитание". Этот рекорд является стимулом для молодого поколения, которое должно в своих отношениях и чувствах ценить такие вещи, как любовь".

Как писал OBOZREVATEL, ранее японский кот по кличке Мотимару попал в Книгу рекордов Гиннеса за самое большое количество просмотров роликов с его участием на YouTube. Его канал насчитывает почти 1,5 млн подписчиков.