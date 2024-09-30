80-летняя женщина стала финалисткой 'Мисс Вселенная Корея': как выглядит Чой Сун Хва, которая может войти в историю

80-летняя Чой Сун Хва стала финалисткой соревнования "Мисс Вселенная Корея" и может войти в историю, как старейшая участница международного конкурса красоты. Женщина будет бороться за возможность представить свою страну на "Miss Universe 2024" в Мексике с 31 соперницей, большинство из которых значительно моложе ее.

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Как сообщает издание CNN, в течение всего существования мероприятия организаторы вводили жесткие возрастные ограничения, позволявшие участвовать девушкам от 18 до 28 лет. Однако в 2024-м ситуация изменилась, поскольку выросло количество запросов на модернизацию конкурса.

"Я хочу ошеломить мир, типа: "Как 80-летняя женщина так здорова? Как она поддерживала это тело? Какая ваша диета?" Когда вы стареете, вы набираете вес. Так что я хочу показать, что мы можем быть здоровыми, даже когда стареем", – отметила 80-летняя финалистка.

По словам Чой Сун Хва, ее модельная карьера началась поздно. После выхода на пенсию женщине пришлось столкнуться с сильными финансовыми трудностями, из-за которых она пошла работать сиделкой в больницу. Она созналась, что именно там решилась пойти в сферу моды.

"Одна из моих пациенток сказала мне попробовать себя в модельном бизнесе. Я думала, что это чушь. Но в то же время она разбудила мою давнюю мечту стать моделью, носить хорошую одежду и участвовать в фотосессиях. Поэтому я сказала: "Да, я мечтала об этом раньше, я должна попробовать" – поделилась кореянка.

В 72 года Чой Сун Хва начала посещать занятия в модельной академии. Позже она подписала контракт с одним из популярных агентств, а в 2018 году дебютировала на неделе моды в Сеуле.

"Иметь красивый внешний вид важно, но мне кажется, что вам также нужно иметь внутреннее спокойствие и уважать других. Кроме того, вы должны мыслить положительно. Сегодня так много людей настроены негативно", – поделилась женщина своим видением настоящей красоты.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что "Мисс Вселенная Украина 2024" призналась, как готовится к возможным провокациям россиян на конкурсе красоты.

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