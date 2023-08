76-летний Элтон Джон был срочно госпитализирован после несчастного случая: что случилось

В воскресенье, 27 августа, всемирно известного британского музыканта Элтона Джона срочно госпитализировали в больницу. Причиной стал несчастный случай, который произошел со звездой в его особняке в Ницце, расположенном в элитном районе Мон-Борон.

Видео дня

Известно, что Элтон Джон упал и получил многочисленные травмы. Об этом пишет французское издание Nice Matin.

К счастью, увечья 76-летнего исполнителя оказались несильно серьезными. Артисту оказали необходимую медицинскую помощь в больнице Монако, и сейчас он чувствует себя хорошо.

Правда, на связь с обеспокоенными поклонниками исполнитель культовых хитов Sorry Seems To Be The Hardest Word, Can You Feel the Love Tonight и других выходить не торопится.

Неизвестно, находится певец в больнице или уже вернулся домой на амбулаторное лечение.

Напомним, недавно также стало известно о проблемах со здоровьем у певицы Адель. На своем недавнем концерте она потеряла сознание, находясь за кулисами. Известно, что это произошло из-за серьезного радикулита, от которого звезда страдает уже много лет.

Как писал OBOZREVATEL, ранее певицу Мадонну нашли без сознания, после чего срочно госпитализировали в реанимацию. Инсайдеры позже рассказали, что она была прикована к постели, испытывала постоянное чувство тошноты и слабости. Они добавили, что "болезнь продолжает разрушать организм" звезды.