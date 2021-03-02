75-летняя мама Наташи Королевой засветила пышные формы в кружевном боди. Видео

75-летняя мама российской певицы украинского происхождения Наташи Королевой Людмила снялась в эффектной фотосессии.

Соответствующим видео женщина поделилась на своей странице в Instagram. На нем она позирует в кружевном боди, которое выгодно подчеркнуло грудь, а также в длинной накидке с ярким принтом. Кроме этого, звездная мама сделала выразительный макияж и красивую укладку. Свой образ она дополнила алыми массивными серьгами и объемным аксессуаром на шее (чтобы смотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Наташа не дает мне расслабляться: "Мама, давай что-нибудь сделаем! Из тебя энергия прет – не нужно электричество включать!" Я сопротивлялась: "Зачем, Наташа? Ты знаешь, что сейчас такая пора: люди не радуются счастью других, начинают осуждать. На твою голову и так всего достаточно вылилось". Но она у меня если что то задумала, то точно осуществит. "Мама, я заказала фотосессию. Ты меня туда отвезешь, а потом заберешь машину". Я думала, что буду шофером. А уже на месте выяснила, что фотосессию Наташа заказала для меня! Я кайфанула!", – поделилась своими впечатлениями Людмила.

Напомним, Наташа Королева – советская, украинская и российская эстрадная певица, киноактриса и фотомодель, заслуженная артистка РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Королеву раскритиковали в сети за новое видео с 74-летней мамой. Певица решила записать в популярном приложении забавный ролик, в котором они повторяли слова из композиции Clap your hand – Andy Arthur Smith.