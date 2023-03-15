75-летний гитарист Queen Брайан Мэй стал рыцарем: его посвятил король Великобритании

Король Великобритании Чарльз III посвятил в рыцари культового 75-летнего гитариста группы Queen Брайана Мэй. Вместе с ним награды от монарха удостоилась саксофонистка Иоланда Браун.

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Об этом сообщили на официальной странице королевской семьи в Twitter. Звезд таким образом наградили за заслуги перед музыкой и благотворительную деятельность (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

С 14 марта гитарист будет официально именоваться сэром. Церемония состоялась в Букингемском дворце с сохранением основной традиции – король коснулся плеч музыканта мечом.

Иоланда Браун также удостоилась престижной награды – ордена Британской империи. Ее саксофонистке в руки вручил Чарльз III.

Стоит заметить, что Брайан Мэй не только легендарный гитарист, но и известный защитник прав животных. Он возглавляет благотворительную организацию, названную в честь одной из песен группы Queen – Save Me ("Спаси меня").

Он получил титут рыцаря-холостяка. Такой титул является основным званием, которое присваивается человеку, которого монарх посвятил в рыцари, но не ввел в состав одного из организованных рыцарских орденов.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Чарльз ІІІ удостоил свою невестку Кейт Миддлтон новым титулом. Теперь она почетный полковник ирландской гвардии. Раньше это звание принадлежало ее мужу – принцу Уильяму.

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