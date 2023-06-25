74-летняя Пугачева удивила 'надутыми' губами: фото звезды после процедуры попали в сеть

Российская певица Алла Пугачева, переехавшая с детьми за границу, поскольку ее муж-юморист Максим Галкин открыто осуждает войну в Украине, удивила поклонников изменениями во внешности. 74-летняя артистка откорректировала форму губ и нарвалась на критику пропагандистов, которые не могут простить звезду "предательство".

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На попавших в сеть новых фотографиях Пугачевой видно, что ее уста стали намного объемнее. Многие комментаторы убеждены, что исполнительница воспользовалась услугами косметолога (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

Кадрамы с певицей похвастался другой артист – Максим Леонидов. Звезда на днях посетила его концерт и сделала общее фото.

Пользователи сети сразу заметили изменения. Некоторые из них заявили, что Пугачевой подходят новые губы и с ними она выглядит моложе, а другие раскритиковали Примадонну за попытку оттянуть старость.

Единодушными в своем мнении оказались только российские пропагандисты, которые поливают грязью всех знаменитостей, осуждающих кровавую политику Кремля.

Следует заметить, что на предыдущих фото Пугачевой видно, что ее форма губ отличалась. Раньше звезда прибавляла объем с помощью блеска и помады.

Ранее OBOZREVATEL писал, что российские пропагандисты вызверились на Пугачеву не впервые. Ранее они уже критиковали ее за изменения на лице.

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