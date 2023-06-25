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74-летняя Пугачева удивила "надутыми" губами: фото звезды после процедуры попали в сеть

Катерина Малай
Люди
2 минуты
1,2 т.
74-летняя Пугачева удивила 'надутыми' губами: фото звезды после процедуры попали в сеть

Российская певица Алла Пугачева, переехавшая с детьми за границу, поскольку ее муж-юморист Максим Галкин открыто осуждает войну в Украине, удивила поклонников изменениями во внешности. 74-летняя артистка откорректировала форму губ и нарвалась на критику пропагандистов, которые не могут простить звезду "предательство".

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На попавших в сеть новых фотографиях Пугачевой видно, что ее уста стали намного объемнее. Многие комментаторы убеждены, что исполнительница воспользовалась услугами косметолога (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

Кадрамы с певицей похвастался другой артист – Максим Леонидов. Звезда на днях посетила его концерт и сделала общее фото.

74-летняя Пугачева удивила "надутыми" губами: фото звезды после процедуры попали в сеть

Пользователи сети сразу заметили изменения. Некоторые из них заявили, что Пугачевой подходят новые губы и с ними она выглядит моложе, а другие раскритиковали Примадонну за попытку оттянуть старость.

74-летняя Пугачева удивила "надутыми" губами: фото звезды после процедуры попали в сеть

Единодушными в своем мнении оказались только российские пропагандисты, которые поливают грязью всех знаменитостей, осуждающих кровавую политику Кремля.

74-летняя Пугачева удивила "надутыми" губами: фото звезды после процедуры попали в сеть

Следует заметить, что на предыдущих фото Пугачевой видно, что ее форма губ отличалась. Раньше звезда прибавляла объем с помощью блеска и помады.

74-летняя Пугачева удивила "надутыми" губами: фото звезды после процедуры попали в сеть

Ранее OBOZREVATEL писал, что российские пропагандисты вызверились на Пугачеву не впервые. Ранее они уже критиковали ее за изменения на лице.

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