72-летняя звезда 'Черной пантеры' умерла после медицинской процедуры

Южноафриканская актриса и звезда фильма "Черная пантера" Конни Чиуме умерла 6 августа в возрасте 72 лет. Незадолго до трагического события женщину госпитализировали в больницу для проведения медицинской процедуры.

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О смерти Чиуме сообщили близкие актрисы в Instagram. Местом, где она пошла на тот свет, стала больница в Йоханнесбурге, ЮАР.

"Семья Чиуме с глубокой грустью извещает о смерти всемирно известной актрисы, лауреатки международных премий Конни Чиуме. Конни Чиуме, 72 года, умерла в больнице Гарден-Сити 6 августа 2024 года. Семья просит о конфиденциальности в этот трудный период. Семья сообщит дальнейшие подробности", – говорилось в заявлении.

Впоследствии семья сообщила, что актриса долго боролась с болезнью. С какой именно – неизвестно. "Мама Конни скончалась 6 августа 2024 года в больнице Гарден-Сити после продолжительной болезни. Ее дети хотели бы выразить свою глубокую признательность врачам и медперсоналу, которые оказывали исключительную заботу во время ее пребывания в больнице", – отметили родные.

Конни Чиуме стала известна в 1989 году, когда снялась в южноафриканском телесериале Inkomo Edla Yodwa. А в двух частях фильма от Marvel "Черная пантера" она играла роль Зававари – члена племенного совета Ваканды.

Киноманы также могли заметить Чиуме в мюзикле Black Is King, срежиссированном хит-мейкером Бейонсе по мотивам "Короля Льва". В фильме актриса сыграла роль матери Симбы, Сараби.

Известно, что звезда фильмов Marvel и Netflix также получала несколько кинонаград: премию NTVA Avanti Award за лучшую женскую роль в сериале Soul City в 2000 году, а 2009 год знаменовал для нее награду Южноафриканской премии кино и телевидения (SAFTA) за лучшую женскую роль второго плана в Zone 14.

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