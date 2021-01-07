71-летняя Пугачева появилась на публике в откровенном наряде. Фото

71-летняя российская певица Алла Пугачева появилась на публике в платьях с оголенными плечами.

Артистка порадовала поклонников двумя свежими фото на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Один из образов Пугачевой – розовое пышное платье с открытыми плечами. Она дополнила его несколькими аксессуарами – розовыми массивными браслетами, кольцами и обручем металлического цвета.

На втором фото Пугачева запечатлена в коротком черном платье также с открытым верхом. На ногам у певицы – высокие лаковые черные сапоги.

Пользователи оценили наряды артистки. Однако нашлись и те, кто раскритиковал Пугачеву. Некоторые написали, что в ее возрасте не стоит так одеваться.

"Возрастным дамам не стоит так нескромно оголяться! Следует смотреть на себя со стороны, чтобы не казаться смешной. А так все здорово", – написали под фото.

Певица оголила плечи. Алла Пугачева в Instagram

Артистка опубликовала фото. Алла Пугачева в Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, российская певица Алла Пугачева показала лицо без макияжа крупным планом. Артистка также поздравила поклонников с Новым годом.