67 лет – не приговор! Как 'самая красивая бабушка-модель в мире' ломает стереотипы и в чем ее секрет. Фото

Ясмина Росси – американская модель французского происхождения. Она родилась на берегу Средиземного моря на острове Корсика в 1955 году. Свои первые шаги в моделинге женщина сделала в 30-летнем возрасте, когда большинство моделей уже завершают свою карьеру и идут на пенсию. Однако сейчас Ясмине 67 лет, и она продолжает позировать для фэшн-фотографов, украшать собой глянцы, а также шокировать публику безупречной красотой.

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Журнал Harper's Bazaar внес Росси в список возрастных моделей, которые разрушили все стереотипы. OBOZREVATEL предлагает узнать больше о "самой красивой бабушке-модели в мире".

Харизматичная и раскованная женщина в годах регулярно публикует снимки в купальниках и белье, на которых демонстрирует свои подтянутые формы и стройные длинные ноги.

Именитые французские и немецкие бренды не смогли пройти мимо такой эффектной модели, так что неоднократно приглашали Росси для своих рекламный кампаний. Кроме того, "бабушка-модель" попробовала себя в роли актрисы – она снялась в кинокартинах "Безвременная красота" и "Пастбища".

Одна из визитных карточек Росси – ее пышная седая шевелюра. Модель принципиально не красит волосы краской, но ее длинные "серебряные" локоны смотрятся роскошно и гармонично с общим образом Ясмины.

Кроме того, 67-летняя красавица категорически против любых хирургических вмешательств для коррекции внешности и даже косметологических процедур, таких как ботокс или увеличение губ. Она призывает и вдохновляет девушек отказываться от инъекционных методов омоложения, а предпочтение отдавать правильному питанию и спорту.

У Росси есть несколько секретов, которые помогают сохранять тонкую талию, чистое лицо и стройные ноги. Она не ест замороженные, приготовленные в микроволновке и обезжиренные продукты. Также модель ежедневно занимается йогой.

О том, что для красоты не нужны никакие уколы, свидетельствуют снимки Росси без макияжа и в купальниках. Модель не боится показывать себя настоящую.

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