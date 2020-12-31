66-летний Рэй Лиотта женится на возлюбленной, которая младше на 20 лет

66-летний американский актер Рэй Лиотта заявил о своей помолвке с 46-летней возлюбленной Джейси Ниттоло. По его словам, рождественские пожелания сбываются.

Соответствующий пост знаменитость опубликовал на своей странице в Instagram. Мужчина сообщил, что он попросил любовь всей своей жизни выйти за него замуж и она сказала: "Да".

Стоит отметить, что с 1997 по 2004 год Лиотта состоял в браке с актрисой Мишель Грэйс. У них есть дочь Карсен Лиотта. Также известно, что у Ниттоло есть четверо детей.

Рэй Лиотта и его возлюбленная Instagram Лиотта

Рэй Лиотта женится Instagram Ниттоло

Напомним, Рэй Лиотта – американский актер, лауреат премии "Эмми".

Наиболее известен участием в фильмах "Славные парни", "Кокаин", "Ганнибал", "Идентификация", "Револьвер", "Козырные тузы" и "Реальные кабаны".

Телевизионный дебют Лиотты состоялся в 1978 году в сериале "Другой мир".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ появилась информация о том, что 63-летний голливудский актер шведского происхождения Дольф Лундгрен женился на своей возлюбленной, которая младше него почти на 40 лет.