64-летняя бабушка-бодибилдер поразила сеть потрясающей фигурой и раскрыла секреты красоты. Фото

Лесли Максвелл – бодибилдер и персональный тренер из Австралии, за которой в соцсетях следит около 140 тысяч подписчиков. Спортсменка регулярно демонстрирует свою потрясающую подтянутую фигуру и восторгает тем самым поклонников, а все потому, что ей 64 года.

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Бабушка-бодибилдер любит выставлять фото в купальнике, показывая свой стальной пресс, накаченные руки и ноги. Также в своем блоге в Instagram она делится секретами, которые помогают ей выглядеть сексуально и подтянуто, несмотря на возраст.

Максвелл делится, что занимается в зале ежедневно, ведь после каждой тренировки чувствует себя намного лучше. Фолловеры, которые следят за ней не один год, отмечают заметный прогресс бодибилдерши и благодарят за вдохновение заниматься спортом.

Фитнес-бабушка рассказывает, что время от времени меняет свои тренировки, чтобы немного "шокировать" тело. Она делает упражнения на все группы мышц: пресс, руки, ноги.

Известно, что австралийка начала заниматься фитнесом в возрасте около сорока лет и за это время завоевала более 30 титулов в бодибилдинге.

Не так давно в своем профиле она разместила фото в купальнике персикового оттенка. Собрав свои светлые локоны в пучок и сделав макияж с акцентом на глаза, Максвелл в очередной раз очаровала фанов своим "молодым" видом. Комментаторы не устают писать, что фитнес-бабушка выглядит минимум на 30 лет моложе своего реального возраста.

Тем временем сама женщина решила поделиться некоторыми нюансами, которые она соблюдает, чтобы выглядеть молодо и спортивно.

"Помимо внешнего вида, важно то, что происходит внутри! Напоминаю, что силовые тренировки являются наиболее эффективным упражнением для поддержания и наращивания плотности костной ткани. Удивительно, но остеопения может развиться уже в 40 лет. Научитесь тренироваться с помощью наиболее эффективных упражнений и не допускайте этого. Идеальная техника – обязательное условие, если вам нужна помощь, просто напишите мне", – поделилась Лесли.

Ранее она также рассказывала, что любит добавлять в кофе кокосовое или даже сливочное масло. По словам фитнес-эксперта, это связано с тем, что добавление жира в кофе дает "долгоиграющую энергию".

Питается австралийка примерно пять-шесть раз в день. Она поддерживает уровень сахара в крови на стабильном уровне и получает достаточное количество белка.

"Для меня количество белка составляет от 100 до 120 г в день, так как это помогает не только наращивать мышцы, но и поддерживать их. Я заметила, что многие женщины едят недостаточно для поддержания имеющихся мышц... Следите за своим здоровьем с помощью силовых тренировок и употребления белка", – посоветовала Максвелл.

Интернет-пользователи оценивают фотографии бабушки-бодибилдера комплиментами и восхищенными комментариями. Они пишут: "Это не просто о спорте, вы – искусство", "Абсолютно потрясающе", "Телосложение на высоте, и я полностью согласен с тем, что поднятие тяжестей приносит много пользы", "Ваши результаты и фото вдохновляют. Спасибо".

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