63-летняя Шэрон Стоун встречается с 25-летним рэпером – СМИ

63-летняя американская актриса, звезда "Основного инстинкта" Шэрон Стоун встречается с 25-летним рэпером RMR. Пару заметили на свидании в Лос-Анджелесе.

Об этом сообщает издание Page Six со ссылкой на собственные источники. На прошлой неделе Стоун и RMR посещали публичные места и танцевали под зажигательную музыку.

"У нее определенно веселое лето. Они вместе тусовались с Дрейком, рисовали и пили шампанское. Сейчас они наслаждаются обществом друг друга", – отметил инсайдер.

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К слову, в 1984 году Стоун вышла замуж за продюсера Майкла Гринбурга. Они разошлись в 1989 году и официально развелись в 1990 году.

В 1993 году Стоун встречалась с продюсером Уильямом Дж. Макдональдом. Также она была помолвлена с Бобом Вагнером. 14 февраля 1998 года Стоун вышла замуж за Фила Бронштейна, а через два года они усыновили мальчика. После развода в 2005 году актриса усыновила второго мальчика, а через год третьего.

Коротко о знаменитости:

Шэрон Стоун – американская актриса, продюсер и бывшая модель. Лауреат премий "Золотой глобус" и "Эмми", а также номинантка на премию "Оскар".

Стоун добилась наибольшей известности исполнением роли в фильме "Основной инстинкт".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, известная американская актриса Шэрон Стоун рассказала, что в 2001 году из-за обширного инсульта и кровоизлияния в мозг чудом осталась жива. Как оказалось, у знаменитости был опыт клинической смерти.