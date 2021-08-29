63 года назад родился Майкл Джексон: как менялась его внешность за 50 лет. Фото

63 года назад, 29 августа, родился известный американский исполнитель Майкл Джексон. Многие поклонники артиста уверены в том, что бесчисленные пластические операции имеют непосредственное отношение к его смерти.

За 50 лет своей жизни Майкл кардинально сменил внешность, превратившись из афроамериканца в европейца. OBOZREVATEL расскажет подробнее, как менялся талантливый музыкант на протяжении своей карьеры (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Существует предположение, что Майкл Джексон якобы ненавидел свое происхождение и внешность, поэтому так отчаянно пытался ее изменить. Однако лечащий врач певца утверждал, что причина кардинальных внешних изменений скрывалась в другом – поп-король был вынужден отбеливать кожу из-за болезни витилиго (нарушение пигментации и образование на коже пятен молочного оттенка).

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Уже после смерти Майкла выяснилось, что он минимум 13 раз ложился под нож хирурга. До этого озвучивалась фантастическая цифра в 50 пластических операций.

Хирурги отмечали, что первую ринопластику Джексон сделал в 1979-м году – после того, как сломал нос. Звезда признался лишь в этом вмешательстве и в том, что сделал себе ямочку на подбородке. Остальное отрицал – форму носа, скулы, веки, губы.

Коротко о знаменитости:

Майкл Джексон – американский певец, автор песен, музыкальный продюсер, аранжировщик, танцор, хореограф, актер, сценарист, филантроп, предприниматель. Самый успешный исполнитель в истории поп-музыки, известен как "Король поп-музыки", обладатель 15 премий "Грэмми" и сотен других премий.

Исполнитель скончался 25 июня 2009 года в результате передозировки лекарственных препаратов, в частности пропофола. Утром врач Конрад Мюррей сделал ему инъекцию пропофола и оставил певца одного. Примерно через 2 часа Мюррей вернулся и увидел своего пациента мертвым.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что голографическая версия Майкла Джексона засветилась впервые в Лас-Вегасе – на церемонии награждения Billboard Music Awards. Голограмма получилась настолько реалистичной, что многие зрители в зале расплакались.