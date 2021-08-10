62-летняя Мадонна удивила огромной разницей в росте со своим 26-летним парнем. Фото

62-летняя американская певица Мадонна поделилась с поклонниками снимком, на котором засветилась вместе со своим возлюбленным – 26-летним танцовщиком Ахламаликом Уильямсом. Пара позировала, обнимаясь на камеру.

Фанаты оценили кадр и засыпали знаменитость комплиментами. Соответствующее фото исполнительница разместила на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В кадре Мадонна нежно прижалась к груди своего бойфренда Ахламалика. Певица была одета в черное длинное платье с кружевом, а также она завершила лук аксессуарами на руке и небольшой сумкой. Возлюбленный знаменитости выбрал простую футболку, синие шорты, кроссовки и украшения в виде кулона на шее.

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Пользователям сети очень понравилось романтичное фото пары. Многие оставили приятные комментарии под публикацией.

"Такая крошечная", "Вы похожи на куклу! Вы потрясающая богиня!", "Так чертовски красиво!" – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Мадонна – известная певица, танцовщица, музыкальный продюсер, а также актриса, режиссер и детская писательница. Самая коммерчески успешная исполнительница в истории по версии "Книги рекордов Гиннесса".

В 20-летнем возрасте девушка переехала в Нью-Йорк, чтобы построить карьеру в танцевальной труппе. Кроме того, она была участницей рок-групп, пока не решилась начать сольную карьеру.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Мадонна поделилась с поклонниками снимками, на которых появилась в дерзком образе и позировала вместе со своим возлюбленным – танцовщиком Ахламаликом Уильямсом. На одном из кадров знаменитость поцеловалась с 26-летним бойфрендом.