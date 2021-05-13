62-летняя Мадонна позировала в откровенном корсете и шортах. Фото

Американская 62-летняя певица Мадонна поделилась с поклонниками снимками, на которых позировала в откровенном бежевом корсете и в баскетбольных шортах. Поклонники засыпали звезду комплиментами.

Свой образ она дополнила колготками в сетку и стильными солнцезащитными очками. Соответствующие фото Мадонна опубликовала на личной странице в Instagram (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Волосы у певицы на фото распущены и красиво уложены. На лице она сделала легкий повседневный макияж с акцентом на губы.

"Две стороны одной медали", – подписала певица фото.

Поклонники оценили публикацию Мадонны. Они отметили, что она выглядит очень красиво.

"Королева", "Выглядишь невероятно", "Прекрасная", "Красивая", – написали люди.

Коротко о знаменитости:

Мадонна – американская автор-исполнительница, поп-певица, танцовщица, музыкальный продюсер, а также актриса, режиссер и детская писательница. Самая коммерчески успешная исполнительница в истории по версии Книги рекордов Гиннесса.

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