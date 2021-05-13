62-летняя Мадонна позировала в откровенном корсете и шортах. Фото
Американская 62-летняя певица Мадонна поделилась с поклонниками снимками, на которых позировала в откровенном бежевом корсете и в баскетбольных шортах. Поклонники засыпали звезду комплиментами.
Свой образ она дополнила колготками в сетку и стильными солнцезащитными очками. Соответствующие фото Мадонна опубликовала на личной странице в Instagram (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).
Волосы у певицы на фото распущены и красиво уложены. На лице она сделала легкий повседневный макияж с акцентом на губы.
"Две стороны одной медали", – подписала певица фото.
Поклонники оценили публикацию Мадонны. Они отметили, что она выглядит очень красиво.
"Королева", "Выглядишь невероятно", "Прекрасная", "Красивая", – написали люди.
Коротко о знаменитости:
Мадонна – американская автор-исполнительница, поп-певица, танцовщица, музыкальный продюсер, а также актриса, режиссер и детская писательница. Самая коммерчески успешная исполнительница в истории по версии Книги рекордов Гиннесса.
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