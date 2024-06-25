57-летняя наследница Marks & Spencer закрутила новый роман после трагической смерти мужчины. Фото

Наследница крупнейшего в Великобритании производителя одежды – Marks & Spencer – Ребекка Сифф закрутила новый роман спустя два года после трагической смерти мужа. Ее брак с Саймоном Говардом длился чуть больше 10 лет. Избранник состоятельной британки скончался от передозировки инсулина в больнице.

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Потеря стала болезненным ударом для Сифф, несмотря на то, что ее обвиняли в желании выйти замуж ради жизни в роскошном имении Говарда. 13 лет назад в СМИ даже вышла статья под названием "Женщина, которая вышла замуж за дом". Как пишет Daily Mail, наследнице успешной семьи было обидно читать о себе такое мнение.

Как бы там ни было, у ее нового избранника – 65-летнего Патрика Уотерфилда – нет сказочных поместий, которые можно было бы снимать в исторических сериалах и фильмах. Однако он занимается бизнесом.

Друзья пары рассказали журналистам, что Патрик – "настоящий представитель старой школы" и "квинтэссенция английского стиля". Его описали как поклонника красных штанов и мокасин от Gucci, намекая на любовь мужчины к нестареющей классике.

У Уотерфилда есть трое детей, а Сифф воспитывает близнецов от предыдущего брака. Ее бывший муж перенес кровоизлияние в мозг после падения с лестницы.

Именно в это время он был обвинен в сексуальном насилии. Из-за своего состояния мужчина не смог защищаться в суде, где его в конце концов признали виновным. Однако Ребекка Сифф до последнего отрицала обвинения против возлюбленного.

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