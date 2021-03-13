57-летняя актриса полностью разделась в знак протеста на церемонии награждения

Известная французская актриса Корина Масьеро разделась до гола на церемонии награждения кинопремии "Сезар" в знак протеста. Так, она решила выразить свое недовольство против закрытия во Франции учреждений культуры из-за COVID-19.

Во время кинопремии 57-летняя Масьеро вручала награды в номинации "Лучшие костюмы". На сцену актриса вышла в костюме осла. Зрителей удивил также тот факт, что Масьеро появилась окрашенной полностью в красный цвет, имитирующий кровь, сообщает Twitter Canal+.

На сцене церемонии Масьеро высказался в поддержку своих коллег, которые протестируют в парижском театре "Одеон" и требуют открытия культурных учреждений во Франции. После речи звезда скинула с себя наряд и полностью разделась до гола, чем вызвала удивление зрителей в зале.

На груди у Масьеро была надпись: "Нет культуры – нет будущего". А на спине написано: "Верни нам искусство, Жан". Как предположили зрители, данное сообщение было адресовано премьер-министру Франции Жану Кастексу.

Стоит отметить, что первая кинопремия "Сезар" датируется 1976 года. На церемонии вручаются награды Французской академией кинематографических искусств. Так, на 46-й закрытой церемонии награждений победителем стала картина режиссера Альбера Дюпонтеля "Счастливо оставаться", заняв три позиции: "Лучший фильм", "Лучший режиссер" и "Лучший сценарий".

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