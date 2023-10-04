56-летняя Памела Андерсон призналась, почему отказалась от косметики и изменила взгляд на красоту

Неделю назад 56-летняя американская актриса и фотомодель Памела Андерсон поразила поклонников своей естественной красотой, сознательно отказавшись прятаться за макияжем. В таком образе звезда появилась не где-нибудь на улицах, а на модном мероприятии в Париже, где светские львицы почти никогда не пренебрегают мейкапом. Как выяснилось, причина кроется в переосмыслении актрисой понятия красоты, с тех пор, как ее визажистка умерла.

Алексис Фогель, колдовавшей над лицом Памелы Андерсон годами, не стало в 2019 году из-за рака груди. Как это повлияло на жизнь актрисы и почему сейчас на ее лице нет ни грамма косметики, рассказали Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Для звезды, которая десятилетиями подчеркивала свою красоту макияжем, было очень необычно отказаться от этого процесса. Однако смерть визажистки натолкнула ее на размышления.

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"Алексис была лучшей. И с тех пор я почувствовала, что без Алексис мне просто лучше не носить макияж", – пояснила Памела.

Это не единственная причина таких поразительных изменений. Сначала Андерсон почувствовала себя "бунтаркой", когда отказалась от привычного образа, а позже вообще перестала видеть в макияже смысл.

По мнению артистки, нет причин тратить несколько часов на то, чтобы скрыть возрастные изменения. Памела Андерсон примирилась со старением и чувствует себя комфортно в своем теле.

"Я заметила, что все эти люди делают заметный макияж, и это так похоже на меня – идти против течения и делать противоположное тому, что делают другие. Я думаю, мы все начинаем выглядеть немного забавно, когда стареем. И я смеюсь над собой, когда смотрю в зеркало. Я думаю: "Ого, что со мной происходит?" Я чувствую поддержку. Мне комфортно", – сказала 56-летняя модель.

Выход знаменитости без макияжа назвали "революцией", которая положительно повлияет на общество и позволит женщинам быть увереннее без слоя косметики на лице. Сама Андерсон называет отказ от косметики "новым разделом жизни".

Ранее OBOZREVATEL писал, как известные звезды смотрятся без магии макияжа. Некоторых из них совсем не узнать.

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