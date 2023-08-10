Бывший Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, которая покинула свой пост в 2021 году, продолжает выставлять счета правительству страны за услуги стилиста и визажиста. Так, красота политической деятельницы за последние два года обошлась федеральному правительству в "кругленькую" сумму – 55 тысяч евро (больше 2,2 миллионов гривен).

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Скандальные подробности обнародовало издание Tagesspiegel, получив с помощью запроса на основании Закона о свободе информации соответствующие документы. Федеральное правительство оплачивает макияж и прически 69-летней фрау как для публичных, так и для частных мероприятий, несмотря на то, что она не занимает пост канцлера уже два года.

Известно, что в 2023 году Меркель уже выставила счет на 17 200 евро (690 тысяч гривен). В 2022-м за внешний вид экс-канцлера пришлось выкинуть 37 780 евро (больше 1,5 млн гривен).

То есть можно сделать вывод, что за прически и макияж бывшей главы правительства в Берлине платят около 3000 евро в месяц.

Издание отмечает, что Меркель сейчас отказалась от услуг своей бывшей визажистки и сотрудничает с универсальным мастером, который является и парикмахером, и визажистом, и дизайнером одежды. Если она сопровождает политика на встречи, то это предполагает расходы на ее проезд и проживание в гостинице.

"Принятие на себя расходов связано с выполнением постоянных официальных обязанностей – независимо от того, являются они публичными или непубличными", – уточнили в немецкой канцелярии.

Еще раньше возрастание расходов чиновников на мейкап и стрижки/прически вызывал в обществе ожидаемую критику. Президент Ассоциации налогоплательщиков Райнер Гольцнагель выступал с призывом свести эти расходы к минимуму, а в случае сомнений – оплачивать их частным образом.

При этом сама подруга президента РФ Владимира Путина, которая еще в 2008 году выступила категорически против вступления в НАТО Украины и Грузии, чтобы не досаждать кровавому кремлевскому диктатору, создает себе "скромный" образ. Фанатка советской идеологии и путинского режима ранее пользовалась услугами собственного правительственного борта, а сейчас якобы путешествует в экономе лоукостера Eurowings.

СМИ пишут, что Меркель якобы ничем не выделялась среди других пассажиров лайнера, когда летела со своим мужем на отдых в марте этого года. Она скромно сидела у окна, что-то читала на своем планшете, разгадывала кроссворды и ела взятый из дома бутерброд. Вот только сопровождал супругов телохранитель, они имели возможность первыми покинуть самолет и летели на роскошный курорт на канарский остров Фуэртевентура.

На посту канцлера Меркель получала 35 тысяч евро в месяц. Многих удивляло, что с такой зарплатой она продолжала жить в обычной квартире пятиэтажного берлинского дома на набережной реки Шпрее. Чтобы создать образ "близкой к народу", Меркель всегда сама ходила в супермаркет за покупками.

Отметим, Меркель не только сыграла ведущую роль в недопущении Украины в НАТО в 2008-м году, но и поспособствовала формированию западной политики игнорирования нужд Украины в войне с Россией с 2014-го. Подробнее об ответственности экс-канцлера за путинскую войну – читайте по ссылке здесь.

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