55-летняя Холли Берри в четвертый раз вышла замуж. Фото пары

55-летняя американская актриса Холли Берри в четвертый раз вышла замуж. Избранником звезды стал 51-летний музыкант Ван Хант, с которым они встречались год.

Церемония прошла на побережье океана, где в деревянной часовне пара официально узаконила свои отношения в первый день 2022 года. Судя по предыдущим фотографиям в Instagram, знаменитости решили провести это таинство в одиночестве, не пригласив друзей и родственников (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На романтическом кадре молодые люди позируют на фоне пальм и воды в крошечном помещении с панорамными окнами. На скамейках нет гостей, ведь новоиспеченные супруги отправились на отдых только вдвоем.

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Холли и Ван позируют в легкой тропической одежде – на женщине полупрозрачное макси платье, а ее любимый в шортах и джинсовой рубашке с коротким рукавом. Изюминкой образа актрисы стал массивный венок из местных цветов.

Влюбленные целовались перед объективом, держась за руки. Пост подписан словами: "Что ж, теперь официально".

Отметим, что впервые о романе с Ван Хантом актриса сообщила в апреле 2021 года. До этого она только намекала на роман с мужчиной, выкладывая разные части его тела в свой Instagram.

Кратко о звездах:

Холли Берри – американская киноактриса. Лауреат премий "Оскар" (2002), "Золотой глобус" (2000) и "Эмми" (2000). Официально голливудская звезда была замужем три раза: за бейсболистом Дэвидом Джастисом, за музыкантом Эриком Бене, а также за актером Оливье Мартинесом, от которого родила сына Масео Роберта Мартинеса.

Ван Хант – американский певец, автор песен, мульти-инструменталист и продюсер. Он выпустил дебютный альбом Van Hunt в 2004 году и следующий альбом On the Jungle Floor в 2006 году, оба на Capitol Records.

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