20 женщин и Холли Берри: полигамный актер Уилл Смит рассказал о мечте создать собственный гарем

Американский актер Уилл Смит признался, что они с женой не поддерживают идею моногамии. Артист мечтает о звездном гареме, в который бы входили Холли Берри, Мисти Коупленд и другие известные красавицы.

Об этом сообщает издание GQ, ссылаясь на комментарии знаменитости. Мужчина не призывает людей поддерживать его позицию, но считает, что брак не должен быть тюрьмой.

Смит со своей женой актрисой Джадой Пинкетт вместе уже 24 года и большую часть времени были верны друг другу, однако у них возникало желание разнообразить свою интимную жизнь. Это спровоцировало в семье разговоры о поиске новых партнеров.

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"Не знаю, откуда у меня возникла эта мысль, может быть, она со мной еще с подросткового возраста, но сама идея путешествовать с 20 женщинами, которых бы я любил и о которых заботился, мне казалась отличной", – рассказывает Уилл.

Также артист рассказал, что в семье Джады были люди, которые практиковали нетрадиционный брак, поэтому его жена относится с пониманием к таким вещам. Более того, их 20-летняя дочь Вилоу призналась в том, что она полиамор и практикует отношения с несколькими людьми одновременно.

Родители ее поддерживают и относятся к чувствам девушки с пониманием. Супруги также воспитывает 23-летнего Джейдена и 28-летнего Трея.

Коротко о звезде:

Уилл Смит – американский актер, режиссер и хип-хоп исполнитель. Номинант двух премий "Оскар", пятикратный номинант "Золотого глобуса", обладатель премии "Грэмми";

Родился 25 сентября 1968 года в Филадельфии, Пенсильвания, США;

В 2008 году Уилл Смит возглавил список "Forbes" как самый высокооплачиваемый актер Голливуда;

Напомним, OBOZREVATEL рассказывал и о других звездные семьях, которые практикуют свободные отношения.