54-летняя Сумская показала фигуру на отдыхе в Египте. Видео

Украинская актриса Ольга Сумская показала, как отдыхает в Египте на курорте в Хургаде. Звезда отправилась в летнее путешествие вместе с мужем, актером Виталием Борисюком и младшей дочерью, 19-летней Анной. Артистка не только рассказывает нюансы во время отдыха за границей, но и хвастается своей стройной фигурой.

Так, на личной странице в Instagram Сумская звезда опубликовала короткое видео, на котором демонстрирует подтянутую фигуру (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Звезда позировала в сексуальном купальнике цвета бордо, который почеркнул пышное декольте артистки. Она также похвасталась естественной красотой без макияжа.

"Очень уютно, без толп, все для полного релакса: любимое Красное море, где нет барракуд (именно та часть залива в Хургаде), водичка 30 градусов, можно просидеть в ней полдня и это полный кайф! После насыщенного графика, вагонов без кондиционеров, гастрольных путешествий, весь негатив как рукой сняло!" – подписала серию кадров с отдыха Ольга.

Видео дня

Пользователи сети оценили новую публикацию звезды. Они отметили, что Ольга выглядит очень красиво без макияжа и в купальнике.

"Олечка, вы очень красивая женщина, прекрасная талантливая актриса и я вас люблю", "Супер", "Красавица", – писали поклонники в сети.

Коротко о знаменитости:

Ольга Сумская – украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины. Снималась в таких фильмах, как "Письмо по ошибке", "С меня хватит", "Тени незабытых предков", мюзикле "Вечера на хуторе близ Диканьки", телесериале "Роксолана", а также многих других.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Сумская показала архивные фото, на которых позировала в юности. Кадры были сделаны во время ее первых съемок в кино.