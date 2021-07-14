54-летняя Николь Кидман показала, как выглядела в детстве. Фото

Австралийско-американская актриса, певица и продюсер Николь Кидман поделилась архивным фото, на котором позировала в детстве со своей младшей сестрой Антонией Кидман – австралийской журналисткой и телеведущей. Звезда опубликовала кадр в честь ее дня рождения.

На своей странице в Instagram Кидман выложила соответствующее фото. На нем юные девочки наслаждались отдыхом в летних нарядах (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Николь была в коротких шортах желтого цвета, синей футболке, головном уборе розово-белых тонов и в открытой обуви. Тогда как ее младшая сестра появилась босиком, в светлых шортах и футболке темного цвета. Маленькая девочка загадочно смотрела куда-то в сторону.

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"Моей дорогой сестре. С днем рождения, люблю делить эту жизнь с тобой", – говорится в подписи к семейному кадру.

Коротко о знаменитости:

Николь Кидман родилась в 1967 году в Гонолулу (Гавайи, США). Теледебют знаменитости состоялся, когда ей было 15 лет, – она снялась в фильме "Рождество в лесу".

Далее актриса получила роль второго плана в телевизионном сериале "Пятимильный ручей".

Затем в середине 1980-х она снялась в таких популярных лентах: "Бандиты на велосипедах", "Ночь танцующих теней" и в романтической комедии "Оседлавший ветер".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Николь Кидман показала себя в детстве и восхитила фанатов. Маленькая девочка позировала в платье яркого цвета, огненно-рыжие локоны она подчеркнула красивой заколкой сбоку.