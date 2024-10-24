54-летняя Ирина Билык поразила кардинальным перевоплощением: звездный визажист вернул певицу к образу с 90-х. Видео

Народная артистка Украины Ирина Билык поразила поклонников своим кардинальным перевоплощением. 54-летняя исполнительница посетила звездного визажиста Егора Андрюшина, который вернул певицу к образу 90-х, когда она имела яркий цвет волос.

Видео дня

Видео с изменением облика звезды отечественного шоу-бизнеса появилось на Instagram-странице блоггера. В комментариях ценители творчества артистки заметили, что она вернула свой стиль с начала творческой карьеры.

На первых секундах видео Ирина Билык предстала перед камерой без макияжа. Звезда продемонстрировала пользователям сети свой привычный образ с белыми волосами, однако уже через мгновение ее внешность кардинально изменилась.

Благодаря талантливой работе Егора Андрюшина певица вернулась в 90-е. Артистка предстала перед публикой с рыжими волосами по плечу и выразительным макияжем, что подчеркнул все преимущества ее внешности. Интересную особенность образа знаменитости добавила винтажная джинсовая куртка с нашивками.

Такое перевоплощение звезды пришлось по душе украинцам. Пользователи засыпали комплиментами артистку в комментариях.

"Помню Ирину Билык в начале 90х – стрижка и цвет волос, как в этом в видео".

"Вау невероятная! Егор волшебник! Но вы невероятная красавица и без макияжа! Только подчеркнули".

"Иринка, Вам подходит такой цвет волос, как в начале карьеры. Красотка с минимумом макияжа, в начале, и в финале во втором образе".

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