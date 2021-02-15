52-летняя Кайли Миноуг задумала сыграть тайную свадьбу – СМИ

В СМИ появилась информация, что 52-летняя австралийская певица Кайли Миноуг, которая еще ни разу не была замужем, все же вступает в брак со своим возлюбленным Полом Соломонсом. Кроме того, пара собирается сыграть свадьбу в Австралии.

Так, знаменитости планируют пожениться в Мельбурне. Об этом сообщает издание New Idea со ссылкой на собственные источники.

"Кайли годами говорила, что, когда она выйдет замуж, то это будет в ее любимом родном городе Мельбурн", – рассказал инсайдер.

Отмечается, что родители Миноуг сейчас находятся в этом городе и из-за нынешних условий, связанных с пандемией коронавируса, им трудно приехать в Великобританию.

Согласно источнику, певица хотела сыграть скромную свадьбу. Но теперь по приезду в Мельбурн ее планы изменились, и она "полностью поглощена моментом и рада оказаться дома".

Также стало известно, что Миноуг взяла свою младшую сестру, 49-летнюю Данни в качестве подружки невесты.

Источник добавил, что на прошлой неделе сестры были замечены в развлекательном комплексе Crown Melbourne во время покупки, вероятно, свадебных нарядов. Также отмечается, что Миноуг и ее возлюбленный тайно помолвлены уже несколько месяцев и Пол подарил певице большое золотое кольцо с бриллиантом.

Напомним, о том, что Кайли готовится к свадьбе с известным бизнесменом ранее сообщила его мачеха в разговоре с изданием Daily Mail. Женщина заявляла, что их семья в ожидании предстоящего события, перед которым все очень взволнованы. Позже сама Миноуг опровергла слухи о своей свадьбе.

Кайли Миноуг и Пол Соломонс вместе уже около двух лет. Впервые об их отношениях стало известно весной 2018 года, после того как певица пережила болезненный разрыв с 33-летним актером Джошуа Сассом. Кайли собиралась выйти за него замуж, однако разорвала помолвку, когда узнала, что молодой жених изменил ей с партнершей по сериалу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кайли Миноуг в платье с глубоким декольте встретилась с принцем Уильямом.