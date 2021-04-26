52-летняя Кайли Миноуг примеряла эффектное леопардовое платье. Фото

Известная австралийская поп-певица и актриса Кайли Миноуг продемонстрировала эффектный образ, примеряв леопардовое короткое платье с пышными рукавами-фонариками и длинным шлейфом.

Соответствующие снимки 52-летняя знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. Свой образ Миноуг дополнила золотыми босоножками на шпильке (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

Волосы у Кайли на фото распущены и красиво уложены в легкую волну. На лице она сделала яркий макияж с акцентом на губы.

Поклонники пришли в восторг от стильного образа звезды. Они оставили в комментариях под публикацией Миноуг множество комплиментов.

"Мне очень нравиться это платье", "Невероятная", "Красивая", "Королева", "Люблю тебя", – написали люди.

Кайли Миноуг – поп-певица, автор песен и актриса. Наиболее коммерчески успешная австралийская исполнительница. Она любит экспериментировать с различными жанрами популярной музыки, а также часто изменяет свой сценический образ.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Кайли Миноуг позировала в обтягивающем леопардовом платье. Свой образ звезда дополнила объемными серьгами-кольцами, насыщенным цветом помады и красивой укладкой.