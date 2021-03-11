52-летняя Кайли Миноуг позировала в обтягивающем леопардовом платье. Фото

Австралийская поп-певица, автор песен и актриса Кайли Миноуг появилась в стильном салатовом пиджаке и эффектном леопардовом платье.

Так, на своей странице в Instagram она опубликовала снимок, на котором предстала в смелом наряде. Свой образ звезда дополнила объемными серьгами-кольцами, насыщенным цветом помады и красивой укладкой (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Знаменитость позирует на фоне огромной картины с загадочной девушкой, которая изображена с закрытыми глазами.

Напомним, Кайли Миноуг – поп-певица, автор песен и актриса. Наиболее коммерчески успешная австралийская исполнительница. Она любит экспериментировать с различными жанрами популярной музыки, а также часто изменяет свой сценический образ.

Ранее стало известно, что Кайли, которая еще ни разу не была замужем, все же вступит в брак со своим возлюбленным Полом Соломонсом. Кроме того, пара собирается сыграть свадьбу в Австралии. Влюбленные тайно помолвлены уже несколько месяцев и Пол подарил певице большое золотое кольцо с бриллиантом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дженнифер Лопес снялась в латексном наряде. Знаменитость позировала в белом латексном топе, обтягивающих штанах и туфлях на высоком каблуке с тигровым принтом.