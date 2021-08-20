52-летняя Дженнифер Лопес засветила подтянутый пресс в коротком топе. Фото

Американская певица Дженнифер Лопес поделилась с поклонниками снимками из новой фотосессии, на которых продемонстрировала подтянутый пресс. Поп-икона позировала в костюме молочного цвета, который отлично подчеркнул бронзовый загар певицы.

Соответствующие фото знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. "Привлечение бежевого", – лаконично написала Лопес. Также звезда отметила Netflix, поэтому, похоже, звезда готовит для поклонников очередной сюрприз.

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Дженнифер Лопес предстала перед поклонниками в молочном брючном костюме от бренда Brunello Cucinelli. Трикотажный топ-бандо от Cult Gaia идеально дополнил образ. Знаменитость уложила волосы в объемные локоны, а на ее лице был красивый макияж в пастельной гамме.

Вскоре Лопес сменила образ на юбку с завязками в тех же цветах. На ней также был топ-бандо, который она соединила с кофтой с длинным рукавом и мюлями Femme.

Коротко о знаменитости:

Американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен Дженнифер Лопес, впервые получила известность в 1991 году. Тогда она участвовала в группе Fly Girl в качестве танцовщицы. Позже она решила начать полноценную актерскую карьеру и получила первую главную роль в биографическом фильме о певице Селене в 1997 году.

Альбом Дженнифер Лопес "On the" 6 вышел 1 июня 1999 года и дебютировал на восьмой позиции в рейтинге Billboard 200.

2 февраля 2020-го прошло самое громкое событие в спортивной жизни США – Super Bowl 2020, на котором выступали Дженнифер Лопес и Шакира.

Дженнифер встречалась с Шоном Комбсом, Каспером Смартом, была замужем за Крисом Джаддом, Марком Энтони. Также Лопес строила отношения с Беном Аффлеком, с которым недавно объявили о романе.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что бейсболист Алекс Родригес, который пару месяцев назад расстался с Дженнифер Лопес, прокомментировал расставание с бывшей невестой.