51-летняя Дженнифер Лопес удивила поклонников лицом без макияжа. Видео

Знаменитая американская певица и актриса 51-летняя Дженнифер Лопес поделилась с подписчиками в сети видео, на котором продемонстрировала свое лицо полностью без макияжа. Звезду засыпали комплиментами.

Соответствующий ролик Лопес опубликовала на странице в Instagram. Так, знаменитость представила свою новую коллекцию косметики JLO Beauty (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, звезда провела прямой эфир с поклонниками, в котором сняла макияж с помощью косметики. Лопес использовала различные средства из своей линейки и демонстрировала эффект.

В сети поклонники остались в восторге от естественной красоты артистки. Многие засыпали ее комплиментами

"Прекрасна!", "Вы прекрасно выглядите", "Такая красивая и милая", "Вау! Вы выглядите потрясающе", – пишут люди в комментариях.

Напомним, Дженнифер Лопес – американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Впервые получила известность в 1991 году в качестве танцовщицы труппы Fly Girl в телешоу In Living Color.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дженнифер Лопес поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором позировала полностью обнаженной.