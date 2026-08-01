50-летняя Шарлиз Терон в образе с открытым декольте и украшениями за $50 тысяч привлекла внимание публики на красной дорожке

Американская актриса Шарлиз Терон покорила публику потрясающим образом на премьере фильма "Одиссея" в Пекине, Китай. 50-летняя звезда вышла на красную дорожку в смелом черном платье с оригинальным силуэтом, которое частично обнажило ее стройное тело.

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Как пишет Hello, для торжественного мероприятия знаменитость выбрала драматичный образ из коллекции осень/зима 2026 от французского дома моды Givenchy. Ее наряд имел кружевной верх с открытой спиной и пикантным вырезом на декольте, который тянулся почти до талии.

Не менее интересной была и нижняя часть платья. Фактурная юбка, обрамленная серебряными деталями, словно парила вокруг бедер Шарлиз Терон, а несколько разрезов подчеркнули ее длинные ноги.

Завершить свой гламурный образ знаменитость решила украшениями от ювелирного дома моды Tiffany & Co. Она надела серьги из коллекции HardWear, два скульптурных браслета Elsa Peretti Bone и массивные кольца, общая стоимость которых составила более 50 000 долларов (примерно 2 224 955 гривен).

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Чтобы не перегружать образ, Шарлиз Терон отказалась от экстравагантных причесок и макияжа. Актриса аккуратно уложила свои короткие светлые волосы и нанесла макияж в пастельных оттенках, подчеркнув глаза с помощью смоки-айз.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что "модная икона" Зендея, которая никогда не допускала промахов на красной дорожке, поразила всех своим выходом в новом платье от кутюр.

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