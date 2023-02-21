50-летний звезда фильма ''Шерлок Холмс'' Джуд Лоу стал отцом в седьмой раз

Знаменитый британский актер Джуд Лоу, который обрел наибольшую известность после фильмов "Шерлок Холмс", "Холодная гора", "Талантливый мистер Рипли" и "Отпуск по обмену", стал отцом в седьмой раз. Все дети 50-летней знаменитости – от четырех разных женщин.

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Седьмого малыша звезде родила 35-летняя психолог Филиппа Коан, на которой Лоу женился в 2019 году. Это их второй общий ребенок. Первый появился на свет в 2020 году. О пополнении в семье артиста сообщили журналисты Daily Mail.

Папарацци заметили актера с супругой и новорожденным малышом на днях в аэропорту Хитроу.

Пол ребенка пока неизвестен. Впрочем, можно быть уверенными, что эта информация еще долгое время будет недоступной, поскольку пара до сих пор держит в тайне пол и имя своего первого общего ребенка, которому летом 2023-го исполнится три года.

Что касается остальных детей Лоу, то с ними многодетный папа не так секретничает. У актера есть 26-летний сын Рафферти, 22-летняя дочь Айрисрис и 20-летний сын Руди от коллеги Сэйды Фрост. Брак звездной пары, несмотря на троих общих детей, продлился недолго. Они поженились в 1997-м, а уже в 2003-м объявили о разрыве.

Также Лоу воспитывает 13-летнюю девочку Софию от модели Саманты Берк, с которой познакомился на съемках "Шерлока Холмса". Модель узнала о беременности уже после того, как рассталась с отцом будущего ребенка.

Четвертого малыша Лоу родила певица Кэтрин Хардинг в 2015 году. Ее зовут Ада и она также появилась на свет уже после того, как ее родители расстались.

Как писал OBOZREVATEL ранее, всемирно известные супруги американских актеровРайан Рейнольдс и Блейк Лайвли стали родителями в четвертый раз. 35-летняя звезда "Сплетницы", засветившая круглый живот в сентябре 2022-го, родила после Нового года.

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