46-летняя Кейт Уинслет показала лицо без макияжа и обратилась к женщинам

Британская актриса Кейт Уинслет, сыгравшая главную женскую роль в фильме "Титаник", показательно смыла с лица макияж и обратилась к женщинам с речью о любви к себе. Ролик был записан в рамках Международного месяца повышения самооценки.

Видео на своей странице в Instagram поделился бренд L'Oreal Paris, который уже не в первый раз привлекает звезд для освещения важных социальных тем. В частности, 46-летняя Уинслет рассказала фанатам о своем отношении к морщинам (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

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На первых кадрах артистка стоит перед камерой с легким нюдовым макияжем, подчеркивающим ее глаза. На губах у знаменитости был розовый блеск, придающий объем губам.

Во время обращения к зрителям амбассадор бренда показательно начала смывать с лица косметику двумя ватными дисками и средством для удаления макияжа.

"Мои морщины уже ничем не уберешь. Просыпаясь утром, я их вижу в зеркале. И это меня не расстраивает. Они со мной уже навсегда, и от этого никуда не деваться", – рассказывала она в это время.

Актриса также подчеркнула, что нужно быть честными перед собой и достойно принять особенности своего тела, а не маскировать их косметикой.

Подписчики в комментариях под роликом выразили свое восхищение смелостью звезды и отметили, что ей даже лучше без макияжа. Один из комментаторов добавил, что внешность Уинслет в полной мере передает ее замечательный внутренний мир.

Коротко о звезде:

Кейт Уинслет – английская актриса кино и озвучки. Шестикратная номинантка "Оскара" и обладательница "Оскара за лучшую женскую роль" за съемки в фильме "Чтец", (2008). Удостоена семи премий Империя, трех "Золотых глобусов", двух премий "БАФТА", премии "Европейского киноприза", Гильдии киноактеров США, "Эмми" и "Грэмми".

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