41-летняя звезда "Семейки Аддамс" объявила о беременности: кто отец ребенка

41-летняя американская актриса, звезда фильма "Семейка Аддамс" Кристина Риччи поделилась с поклонниками радостной новостью – она станет мамой во второй раз. Отцом малыша является стилист Марк Хэмптон.

Об этом знаменитость решила рассказать в своем блоге в Instagram. Она также опубликовала фотографию, сделанную во время ультразвукового исследования плода (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Жизнь становится лучше", – говорится в подписи к снимку.

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Избранник актрисы Марк тоже выложил кадры, на которых можно увидеть голову будущего ребенка.

"Жизнь налаживается", – написал мужчина.

Напомним, Кристина воспитывает семилетнего сына Фредди, который появился в браке звезды с Джеймсом Хеердегеном. Пара поженилась в 2013 году, а развелась в прошлом году с громким скандалом. Риччи обвинила бывшего мужа в домашнем насилии. Хеердеген якобы нанес ей порезы на тело прямо на глазах у маленького сына.

Об отношениях Кристины Риччи с парикмахером Марком Хэмптоном ранее не было известно фанатам.

Коротко о знаменитости:

Кристина Риччи – американская актриса и продюсер. Номинантка на премии "Золотой глобус" (1999) и "Эмми" (2006).

Звезда дебютировала в фильме "Русалки", где она сыграла вместе с Шер, Бобом Хоскинсом и Вайноной Райдер. Картина имела большую популярность.

После такого успеха Кристину пригласили на роль Уэнзди Аддамс в комедию "Семейка Аддамс" (1991). Эта роль сделала Риччи одной из самых узнаваемых актрис-подростков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американская актриса и фотомодель Пэрис Хилтон опровергла слухи о своей беременности. По словам знаменитости, сначала она хочет сыграть свадьбу, а затем планировать детей. Звезда заявила, что не понимает, откуда появилась информация о ее якобы беременности. Она пошутила, что это может быть связано с ее новым бюстгальтером пуш-ап, который делает грудь больше.