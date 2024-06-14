4 предмета первой необходимости на лето, которые каждая женщина должна иметь в своем шкафу

Лето – уникальное время года, когда некоторые демисезонные вещи становятся неактуальными из-за очень ощутимой жары. Тогда приходится откладывать их на несколько месяцев, чтобы заменить более практичными вариантами.

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Модные эксперты Marie Claire назвали некоторые элементы гардероба мастхевом, без которого тяжело пережить лето. Эти вещи первой необходимости можно взять с собой и в путешествие, когда поездка запланирована в теплые края.

Платье

Когда нет времени на создание продуманного образа с полноценным низом и верхом, которые бы сочетались по цвету и стилистике, можно воспользоваться беспроигрышным вариантом – платьем. Простой фасон, ненавязчивый дизайн и удачный силуэт помогут всегда выглядеть на все 100%.

Две пары босоножек

Летом можно позволить себе обуть самые красивые и легкие пары обуви из коллекции. Хорошо, если их будет несколько: на будни и для особых случаев.

Сумка-корзина

Сумки из плотного материала не "дышат" и могут плохо гармонировать с легкой одеждой. Лучше заменить их на большие корзины, сплетенные так, чтобы воздух внутри циркулировал.

Купальники

Не следует забывать и о хорошем купальнике. Из года в год меняется не только мода на купальные костюмы, но и фигура, поэтому лучше убедиться, что вещь хорошо села на теле.

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