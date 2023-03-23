''34 и 60''. Коля Серга и его отец празднуют день рождения: второй ушел на фронт вслед за сыном

Известный певец и телеведущий Коля Серга, который после 24 февраля принял решение стать на защиту Родины с оружием в руках, сегодня отмечает свой день рождения. Артисту исполнилось 34 года. Как оказалось, в этот же день, 23 марта, родился и отец знаменитости. У Эдуарда Николаевича юбилей – 60 лет.

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Сейчас и звездный сын, и его отец служат в лавах ВСУ, защищая родину от российского агрессора с оружием в руках. Что интересно, изначально мужчина был категорически против решения наследника отправиться воевать и даже не сильно верил в победу Украины в это войне, однако за несколько месяцев полномасштабного вторжения кардинально изменил мнение. Снимком с папой Серга поделился на личной странице в Instagram.

На фото два защитника в военной форме обнимают друг друга за плечи. Неизвестно, где сейчас они находятся. В своем недавнем интервью музыкант, который является военнослужащим 59-й бригады, рассказывал, что сейчас находится в зоне боевых действий в Донецкой области. А вот отец исполнителя в августе 2022 года воевал в Херсонском направлении.

"34 и 60. Отец, спасибо за дисциплину и принципы. С днем рожденья нас. Вместе к Победе", – подписал кадр артист-военный.

Именинников под публикацией принялись поздравлять коллеги и поклонники Серги. Комментаторы благодарили артиста и его папу за то, что они приближают нашу страну к победе всеми возможными способами: и на обычном фронте, и на культурном.

Напомним, в августе в интервью Алине Доротюк для ее YouTube-канала музыкант рассказывал: "Отец, когда я пошел мобилизоваться 26 февраля, начал отговаривать. И с отцом мы не общались месяц. Возможно, он переживал, что пощады не будет и таких в плен не берут. У него не было пророссийских взглядов. Но и не было проукраинских, он хорошо относился к России. У него не было веры в Украину, что Украина может что-то сама. И знаешь, где сейчас отец? Он воюет под Херсоном уже два месяца, он командир одной из бригад".

Кроме того, в горячих точках бывает и брат артиста Ростислав. Его фронт – медицинский. Он ездит "на ноль", где спасает раненых украинских бойцов и учит этому делу других медиков.

Добавим, ранее Серга вспомнил о случаях на фронте, когда чувствовал себя на волоске от смерти. Артист из сослуживцами попадал под обстрел "Градами", минометный обстрел и прочее.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Коля Серга ответил, чем будет заниматься после окончания полномасштабной войны: политической и общественной деятельностью или все-таки музыкой. Как заверил артист, он намерен оставаться в Вооруженных силах.

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