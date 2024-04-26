31-летняя певица скончалась во время концерта в Китае: она споткнулась и ударилась головой о сцену. Видео

В Китае 31-летняя певица скончалась во время концерта в доме престарелых в Чунцине. Она споткнулась об длинное платье и упала, смертельно ударившись головой. Инцидент произошел еще 12 апреля, но известно о нем стало только сейчас.

Вокалистку, имя которой не называют, пригласили поздравить 90-летнюю бабушку, пишет The Mirror. Она успела исполнить всего две песни, после чего упала под шокированные возгласы из зала.

Во время падения певица ударилась головой и осталась лежать на сцене без движения. К артистке подбежали взволнованные люди, пытавшиеся реанимировать ее своими силами. К сожалению, врачам осталось только констатировать смерть.

На попавшем в сеть видео видно, что над певицей стояло до 10 человек, а женщина пыталась запустить ее сердце, проводя компрессию грудной клетки. Слышны взволнованные голоса толпы.

Исполнительница говорила, что плохо чувствовала себя перед шоу, но все же вышла на сцену. СМИ пишут, что для установления точной причины смерти будет произведено вскрытие.

Ранее OBOZ.UA писал, что южнокорейская певица умерла при загадочных обстоятельствах. 30-летнюю девушку, которая активно развивала карьеру и не жаловалась на здоровье, обнаружили без дыхания в доме друзей.

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