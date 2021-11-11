'30 лет – старуха': выяснилось, как Бебешко унижал певицу Милу Нитич

Украинская певица Мила Нитич рассказала о сложных отношениях с известным продюсером Владимиром Бебешко, с которым сотрудничала 10 лет. Как оказалось, творческий тандем, прекративший свое существование в 2016 году, распался со скандалом.

В программе "Не бреши мені" на телеканале LIVE Нитич заявила, что однажды она не смогла собрать зал на 500 мест в Украинском доме, после чего последовал "разбор полетов". "Тогда он выдал мне такую фразу: "Ты не Алла Пугачева!". И это был первый раз, когда я сказала, что хочу уйти", – сказала Мила Нитич (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Она добавила, что Бебешко ответил ей согласием на то, чтобы она ушла, однако песни и имя останутся ему.

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"Он сказал: "Ну, иди, но песни и имя остаюсь мне". А мне легче было похоронить свое имя, чем отдать ему", – призналась певица.

В свою очередь продюсер назвал певицу "украинской Уитни Хьюстон", которая, по его мнению, должна была занять статус государственной певицы.

"Она действительно прошибала вокалом. Она – украинская Хьюстон! Но она мне сказала, что молодая. Какая ты молодая? 30 лет – старуха! И ты всегда выглядела на 40 лет! Ты грузная! Я дал ей возможность экспериментировать. Она ленивая. Я не хочу ее обидеть, но это правда", – сказал Бебешко.

Коротко о знаменитостях:

Мила Нитич – 31-летняя украинская певица родом из села Старая Синява в Хмельницкой области. Принимала участие в шоу "Шанс", "Караоке на Майдане", "Голос страны". Заняла третье место в проекте "Новая волна". Известные песни в ее исполнении – "Чарівна скрипка", "Просто кохай", "Не Дикаприо", "Каюсь", "Радуга", "Птичка на проводе" и другие.

Владимир Бебешко – 65-летний украинский звукорежиссер, музыкальный продюсер родом из Львовской области. Продюсировал группу "Пающие трусы" и сотрудничал с певицей СолоХой. Был дважды женат. Первую спругу звали Вика Врадий (рок-певица), с которой прожил несколько лет в США. Второй раз женился на джазовой певице Саше Белиной, в браке с которой родилась дочь Евгения.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что между Владимиром Бебешко и писательницей Ларисой Ницой произошел спор из-за высказывания женщины о том, что "украинские врачи должны быть только украинцы и говорить на родном языке".