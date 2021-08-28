25 лет назад суд развел принца Чарльза и принцессу Диану: как развивались их отношения

40 лет назад в Соборе Святого Павла в Лондоне состоялась свадьба Принца Уэльского Чарльза и леди Дианы Спенсер. А спустя 15 лет, в 1996 году, они официально оформили развод.

В связи с этим OBOZREVATEL предлагает вспомнить, как развивались отношения принца Чарльза и принцессы Дианы. А также посмотреть архивные снимки влюбленных.

Известно, что Чарльз ухаживал за многими девушками и уже делал предложения. В 1977 году состоялась первая встреча принца с леди Дианой, когда ей было всего 16 лет.

В то время он ухаживал за ее сестрой Сарой Спенсер. Вскоре их отношения прекратились, и Чарльз начал общаться с Дианой в 80-м году.

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Пара провела выходные в круизе на борту яхты "Британия", а затем Чарльз пригласил Диану в летнюю королевскую резиденцию, замок Балморал, где представил избранницу семье.

После 6 месяцев официальных отношений Чарльз сделал девушке предложение. Помолвку решили немного подержать в секрете, но вскоре Диана появилась на публике с кольцом из 14 бриллиантов и огромного сапфира, которое обошлось жениху в 30 000 фунтов.

29 июля 1981 года принц Чарльз и леди Диана сыграли свадьбу на 3,5 тысячи гостей. Также за "свадьбой века" наблюдали через трансляцию 750 млн человек по всему миру. Этот день объявили национальным праздником.

Невеста была одета в пышное белое платье украшенное кружевом и жемчугом. За хрупкой Дианой "шел" 25-метровый шлейф фаты.

В браке у супругов родились двое сыновей: в 1982 году на свет появился первенец Уильям, а спустя два года — младший, рыжеволосый Гарри.

Леди Диана не уставала повторять при встречах с журналистами, что "семья – самое важное".

Вскоре семейная идиллия была нарушена. Чарльз возобновил роман со своей давней любовницей Камиллой Паркер-Боулз. Тогда в прессу попали телефонные разговоры подтверждающие измену принца. В свою очередь Диана решила то ли в отместку, то ли от одиночества сблизиться с инструктором по верховой езде Джеймсом Хьюиттом.

В одном из интервью принцесса Диана позволила себе комментарий, который облетел весь мир: "В моем браке слишком много народу". Леди имела в виду не только любовницу супруга, но и всю королевскую семью.

Прожив в браке 15 лет, супруги официально развелись — за год до трагической гибели Дианы в автокатастрофе.

После разрыва отношений Диана не прекращала благотворительную деятельность, как требовалось по протоколу.

Леди Ди заводила романы с Хаснатом Ханом, Доди Аль-Файедом. Именно в машине последнего Диана разбилась вечером 31 августа 1997 года. Так и не став королевой Британии, леди Ди навсегда осталась "королевой людских сердец".

Что касается Чарльза, то во второй раз он женился спустя 8 лет после гибели Дианы – на Камилле Паркер-Боулз.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что принц Чарльз может изменить конституционный закон и отказаться от престола, что позволит принцу Уильяму занять пост главы государства.