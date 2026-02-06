21-летнюю топ-модель и дочь известного футболиста нашли мертвой в собственном доме

В возрасте 21 года ушла из жизни дочь бывшего испанского футболиста Игнасио "Начо" Переса Сантамарии, топ-модель Кристина Перес Гальсенко. 3 февраля ее нашли мертвой в собственном доме в городке Калета-де-Велес, что в провинции Малага.

Как сообщило издание El Mundo, ссылаясь на информацию источников, приближенных к покойной звезде подиумов, ее смерть наступила по естественным причинам. На месте трагедии не было обнаружено никаких признаков насилия.

Кристина Перес Гальсенко родилась в семье футболиста Начо Переса, который в свое время играл в клубах "Спортинг" и "Рекреативо", и уроженки Молдовы Татьяны Гальченко. В возрасте 14 лет она начала делать первые шаги в индустрии моды, приняв участие в показе Campoamor. После этого карьера Кристины Перес Гальсенко стремительно пошла вверх. Ее начали приглашать сниматься в рекламных кампаниях известных брендов, как, например Stradivarius.

Томподель выходила на подиумы в Лондоне, Мадриде, Милане и Париже, а также сотрудничала с домами моды Versace и Louis Vuitton. Несмотря на юный возраст, она смогла занять важное место в мире моды.

Внезапная смерть Кристины Перес Гальсенко стала болезненным ударом как для ее родных, так и людей, с которыми она сотрудничала. Парикмахер Мануэль Мон сделал трогательный пост в своем Instagram, где почтил память модели.

"Слишком рано нас покинула молодая и чувствительная девушка, которая была частью нашей истории. Кроме ее таланта позирования перед камерой и на подиуме, мы будем помнить ее нежность, профессионализм, и то, как она действительно оживляла каждую вещь. Ее присутствие не только добавляло красоты работе, но и человечности, уважения и особой энергии, которая навсегда останется в нашей памяти", – отметил мастер.

