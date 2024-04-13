21-летнего мужчину в США постоянно принимают за женщину из-за его 'андрогенного' вида. Фото

21-летний бариста из штата Кентукки Лукас Маккарсон имеет феноменальную внешность, из-за которой его часто путают с женщиной. Он считает, что филиппинские гены мамы сыграли основную роль в том, что многим окружающим кажется, что перед ними трансгендерная персона.

Молодой человек позиционирует себя как мужчина и одевается в соответствующем стиле. Однако "андрогенные" черты лица все равно заставляют людей вокруг предполагать, что он – женщина в мужской одежде, пишет Daily Mail.

Один из последних постов Лукаса в TikTok был посвящен разговору с христианкой, которую он встретил в кафе. Женщина, получая свой заказ, коснулась руки баристы и сказала: "Знайте, что Бог может вернуть вас из... этого".

Реакция незнакомки на его внешность и длинные волосы возмутила парня. Он признался, что не в первый раз сталкивается с подобными комментариями в свой адрес.

"Меня считают женщиной каждый день почти во всем, что я делаю. Меня принимали за женщину еще в средней школе, даже с короткими волосами", – объяснил Лукас.

Его блог, в частности, посвящен этому феномену. Он шутит над этим и пытается принять, что родители наградили его такой универсальной внешностью.

Лукас поделился, что комментарии окружающих, странно реагирующих на него, помогли американцу понять, что испытывают транс-люди в повседневной жизни.

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