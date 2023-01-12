20-летний победитель ''Голоса страны'' Роман Сасанчин обвенчался с женой: она объяснила, почему влюбленные дольше года решались

Жена украинского певца, победителя шоу "Голос страны" Романа Сасанчина – Иванна – поделилась с поклонниками семьи радостной новостью. Пара обвенчалась год спустя после рождения дочери и росписи.

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По словам молодой мамы, влюбленные долго решались на важный шаг и тому есть причина. Трогательные фото появились в Instagram звезды (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Этот день настал! Мы обвенчались. Эмоции очень крутые, а внутри сразу почувствовалась легкость", – написала Иванна Сасанчина.

Она поделилась, что решение вступить в брак перед Богом долго обдумывалось.

"Мы очень долго думали, потому что в государственном браке развестись можно в любой день, а развестись церковно уже невозможно, разве кто-то, не дай Бог, умрет. Обдумав все хорошо, мы решились на этот шаг. И это – правильное решение. Мы впустили Иисуса в наши сердца", – написала Иванна.

Супруги пришли в церковь в селе Большая Березовица в Тернопольской области в национальных нарядах. На Романе была вышитая рубашка, а Иванна надела белое платье с вышивкой и накинула платок на плечи.

Напомним, что Роман Сасанчин и его жена Иванна познакомились в 2020 году в компании друзей, а через несколько месяцев стали жить вместе.

В 2021 году один из самых молодых победителей в истории "Голоса страны" Роман Сасанчин сделал своей любимой предложением и в начале декабря они поженились. 30 декабря того же года у них появилась дочь, которую назвали Элизабет.

Как писал OBOZREVATEL, временами в семье бывают проблемы, о которых рассказывает Иванна. Так, весной 2022 года она написала, что расстается с любимым.

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