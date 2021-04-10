20 милых фото животных, невероятно влюбленных в своих хозяев
Между домашними любимцами и хозяевами существует прочная связь, ведь они понимают друг друга с полуслова. Животные – самые преданные друзья людей.
Они каждый раз с любовью в глазах смотрят глубоко в душу своих владельцев. OBOZREVATEL собрал милейшие фото животных, которые взглядом растрогают каждого.
Мужчина каждое утро гуляет со своим другом.
Котик не любит быть в комнате наедине.
Пара завела маленькую пушистую подружку.
Четвероногие друзья отвлекают мужчину от работы.
Пес всегда защищает хозяйку от врагов.
Собачка всю неделю ждет выходных, чтобы полежать в постели с хозяином.
Пес был главным гостем на свадьбе хозяина.
В этот взгляд невозможно не влюбиться.
Сначала мужчина не хотел заводить собаку, но она влюбилась в него с первого взгляда.
Котик хочет полакомиться чем-то вкусненьким.
Мужчина выгуливает собачку на руках.
Милейший взгляд четырехлапой любимицы подорвал сеть.
Собака хочет играть, но хозяин занят приставкой.
Кошечка заигрывает с хозяином.
Котенок нашел любимое место.
Дети подарили папе друга.
Вечернее селфи от любимицы и хозяйки.
Кот проводит время рядом с хозяином во время болезни.
Кошечка помогает работать за компьютером.
Щенок стал новым другом для дедушки.
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