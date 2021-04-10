20 милых фото животных, невероятно влюбленных в своих хозяев

Яна Сончковская Люди 12:10, 10.04.2021

Между домашними любимцами и хозяевами существует прочная связь, ведь они понимают друг друга с полуслова. Животные – самые преданные друзья людей.

Они каждый раз с любовью в глазах смотрят глубоко в душу своих владельцев. OBOZREVATEL собрал милейшие фото животных, которые взглядом растрогают каждого.

Мужчина каждое утро гуляет со своим другом.

Мужчина научился делать селфи, и вот таким был результат.
Reddit/TheToxicLogic

Котик не любит быть в комнате наедине.

Котик выпрашивает лакомство.
Reddit/javawong

Пара завела маленькую пушистую подружку.

Девочка Лолита впервые ночует в новом доме.
Reddit/reva_r

Четвероногие друзья отвлекают мужчину от работы.

Любимцы грустили за хозяином.
Reddit/AwkwardBalloonMan

Пес всегда защищает хозяйку от врагов.

Влюбленные взгляды хозяйки и четвероногого друга.
Reddit/notmelania

Собачка всю неделю ждет выходных, чтобы полежать в постели с хозяином.

Мужчина проводит уикенд вместе с лучшим другом.
Reddit/rijoys

Пес был главным гостем на свадьбе хозяина.

Главный свидетель на свадьбе друга.
Reddit/ritafirefly

В этот взгляд невозможно не влюбиться.

Девочка Дельта любит своего папу.
Reddit/Honbesdl

Сначала мужчина не хотел заводить собаку, но она влюбилась в него с первого взгляда.

Мужчина с собачкой лучшие друзья.
Reddit/lializzy

Котик хочет полакомиться чем-то вкусненьким.

Влюбленный взгляд пушистого друга.
Reddit/boxer44

Мужчина выгуливает собачку на руках.

Щенок всегда рядом с хозяином.
Reddit/613TheEvil

Милейший взгляд четырехлапой любимицы подорвал сеть.

Этот взгляд умилит каждого.
Reddit/we4donald

Собака хочет играть, но хозяин занят приставкой.

Пес просит хозяина поиграть с ним.
Reddit/majedhazmi

Кошечка заигрывает с хозяином.

Самая влюбленная кошечка в мире.
Reddit/popaulina

Котенок нашел любимое место.

Любимое место кошечки на ногах.
Reddit/myapurple

Дети подарили папе друга.

Дедушка часто гуляет с четвероногим другом.
Reddit/Warped25

Вечернее селфи от любимицы и хозяйки.

Милейший взгляд щенка.
Reddit/RubyJune1993

Кот проводит время рядом с хозяином во время болезни.

Кошечка поддерживает хозяина.
Reddit/Snoozedoggo

Кошечка помогает работать за компьютером.

Кошечка хочет работать онлайн.
Reddit/Sweet_cherry-pie

Щенок стал новым другом для дедушки.

Дедушке подарили домашнего любимца.
Reddit/red-plating

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