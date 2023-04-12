19-летняя звезда сериала ''Очень странные дела'' выходит замуж за сына легендарного Джона Бон Джови. Фото

Британская актриса Милли Бобби Браун, которая одержала популярность еще в детстве благодаря популярному сериалу от Netflix "Очень странные дела", объявила о помолвке. Бойфренд звезды, 20-летний сын легендарного рок-музыканта Джона Бон Джови сделал ей предложение, вручив кольцо с крупным бриллиантом.

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Черно-белым снимком, сделанным в день помолвки, Браун поделилась на личной странице в Instagram. В описании она оставила нежное обращение к своему жениху Джейку.

"Я люблю тебя уже три лета, дорогой, я хочу их все", – подписала 19-летняя актриса.

На обнародованном фото звезда искренне смеется, а парень обнимает ее сзади и также широко улыбается. На безымянном пальце актрисы можно рассмотреть роскошное кольцо.

Этот же снимок Джейк Бон Джови прокомментировал так: "Навсегда".

Известно, что пара встречается два с половиной года. Последние несколько дней Милли регулярно провоцировала слухи о помолвке, демонстрируя в своих соцсетях видео, на которых мельком показывает обручальное кольцо.

Теперь, вероятно, влюбленные всерьез будут готовиться к свадьбе.

Отметим, о романе популярной актрисы и сына знаменитого рокера стало известно в июне 2021 года. Тогда они показали аудитории совместное селфи в соцсетях. После этого пара своих отношений не скрывала – они регулярно появлялись вместе на прогулках и на красных дорожках, охотно демонстрируя перед камерами папарацци свои чувства.

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