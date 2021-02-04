Внучка Ротару показала фигуру в соблазнительном боди. Фото

Внучка Софии Ротару, модель и певица Соня Евдокименко, поделилась с поклонниками серией снимков из новой фотосессии, на которой позировала в пикантном боди.

Девушка продемонстрировала свою изящную фигуру. Соответствующие фото Евдокименко опубликовала на странице в Instagram (их можно посмотреть ниже).

Так, на новых кадрах внучка Ротару позировала в черном боди, которое подчеркивало ее тонкую талию, а также массивных ботинках на толстой подошве. Волосы девушка собрала в хвост, а на одном из снимков – распустила их.

Стоит отметить, что поклонники остались в восторге от фотосессии Евдокименко. Фанаты засыпали ее комплиментами, а некоторые сравнили ее с черным лебедем из балета "Лебединое озеро".

"Напоминает лебединое озеро в новом формате с черными лебедями!", "Господи, какая же ты красивая, слов нет", "Какая красота", – пишут люди в комментариях.

Напомним, ранее Соня Евдокименко поделилась серией романтических кадров со своим возлюбленным – миллионером из списка американского Forbes – Денисом Жадановым. Сейчас она вместе с любимым находится в Майами. Там Соня строит карьеру модели, а Денис ведет бизнес. Отметим, что сам Жаданов родом из Одессы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее София Ротару заявляла, что пока не хочет, чтобы ее внучка Соня Евдокименко выходила замуж. Артиста отметила, что 19-летней девушке сначала нужно получить образование.