19-летняя девушка Иракли Макацарии похвасталась естественной красотой. Фото без макияжа

19-летняя избранница известного грузинского шоумена Иракли Макацарии Елизавета поделилась новым фото, на котором позировала без макияжа. Она подчеркнула естественную красоту распущенными волосами и улыбкой.

Соответствующий снимок Елизавета опубликовала на своей странице в Instagram. Возлюбленная знаменитости была запечатлена в черном топе с пайетками. Она сделала коллаж из нескольких кадров (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Подписчики в комментариях отметили, что девушка без косметики выглядит просто великолепно. Вот некоторые их комментарии:

"Натуральная красота", "Очень красивая без макияжа", "Ты сказочная", "Какая ты милая".

Видео дня

Напомним, Елизавета младше за Иракли на 17 лет. Однако разница в возрасте пару не смущает. Они часто публикуют зажигательные видео, на которых демонстрируют свои танцы или тренировки.

Коротко о знаменитости:

Иракли Макацария – грузинский шомен, основал продакшн-компанию Maq Entertainment, которая одной из первых начала сотрудничать с Болливудом.

В 2016 году стал главным героем "Холостяк-6". А позже он все чаще начал появляться на украинском телевидении: звезда стал тренером одного из известных проектов, а также принимал участие в шоу "Танці з зірками".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Макацария поделился с поклонниками видео, на котором продемонстрировал зажигательный танец со своей спутницей. Пара станцевала на территории двора дома.