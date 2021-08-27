19-летний победитель "Голосу країни" и его невеста станут родителями. Фото и видео

Победитель юбилейного, 10 сезона вокального шоу "Голос країни" Роман Сасанчин и его избранница Иванна в скором времени станут родителями. Девушка показала свой округлившийся животик.

Соответствующий ролик Иванна выложила в своем профиле в Instagram. Влюбленные позировали в обнимку с улыбками на лице, а на фоне в этот момент играла романтическая песня (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

В мае этого года пара объявила, что намерена пожениться. Роман уточнил, что они планируют расписаться в загсе, а грандиозное торжество для родных и друзей устроят немного позднее.

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Роман и Иванна познакомились в 2020 году. Пара встретилась в компании общих друзей и через несколько месяцев стала жить вместе в квартире, которую исполнитель выиграл в шоу "Голос країни".

Коротко о знаменитости:

Роман Сасанчин – один из самых молодых победителей в истории "Голосу країни". 2 марта 2015 он стал триумфатором второго сезона талант-шоу "Голос. Діти" в команде Тины Кароль. 26 апреля 2020 годпарень стал победителем десятого сезона талант-шоу "Голос країни", и опять в команде Кароль. Кроме желаемого кубка, юноша получил главный приз вокального шоу – квартиру в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Роман Сасанчин признался, что вынужден был некоторое время после участия в проекте работать в супермаркете по той причине, что так на тот момент складывались жизненные обстоятельства. По его словам, он не хотел материально зависеть от родственников или близких друзей.