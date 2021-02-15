18-летний сын Королевой и Тарзана женится: кто избранница

Сын певицы Наташи Королевой и стриптизера Сергея Глушко (Тарзан), 18-летний Архип сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Мелиссе.

Это произошло на День Святого Валентина. Радостным событием поделилась сама невеста Архипа на странице в Instagram-stories.

Так, парень решил устроить для любимой романтический ужин в честь праздника в квартире многоэтажки. Во время этого Архип вручил своей избраннице кольцо и надел его на палец.

Мелисса очень обрадовалась такому сюрпризу и ответила возлюбленному согласием. Когда именно состоится свадьба – пока неизвестно.

Напомним, что 18-летний Архип стал первенцем Тарзана и Королевой. Вместе с бабушкой, матерью Наташи Королевой, юноша уехал жить в США, где поступил в школу и изучал японский язык. Педагоги и родители отмечали достижения Архипа в изучении английского языка и наук спустя три года жизни в Америке.

В 2018 году Архип стал участником концерта Наташи Королевой. Он поднялся на сцену перед толпой поклонников, чтобы исполнить хит певицы "Ты мне веришь, или нет".

В 2021 году Архип перепел легендарный хит его звездной мамы и композитора Игоря Николаева "Дельфин и русалка".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Королева поделилась с поклонниками видео, на котором предстала вместе со своей мамой Людмилой Порывай. В сети неоднозначно отреагировали на ролик артистки – многие раскритиковали его.