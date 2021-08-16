16-летняя Маша Полякова страстно поцеловалась с парнем на камеру. Видео

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой – Маша – продолжает активно вести свой блог и общаться с поклонниками. Недавно девушка опубликовала видео, на котором страстно поцеловала своего парня.

Соответствующее видео Мария обнародовала на личной страничке в Instagram. Ролик, который изначально был снят для социальной сети TikTok, набрал огромное количество как позитивных, так и негативных комментариев.

На видео показано, как молодые люди сначала смотрят в объектив, после чего ракурс меняется, и пара в объятьях друг друга страстно начинает целоваться.

"Говорят, этот фильтр делает вас в 1000 раз красивее", – отметила блогерша, имея в виду ретрофильтр, использованный при съемке.

Видео дня

В кадре Маша появилась в топе на тоненьких бретелях с открытой спиной. Свои длинные волосы она собрала в хвост, оставив две пряди у лица. Избранник девушки был одет в черную футболку с принтом, а на его голове была завязана красная бандана.

Долго ждать комплиментов и критику Маше не пришлось. Поклонники засыпали девушку комплиментами, но были и те, кому не понравилась ее видеоработа.

"Ой, маме не показывай", "Милашики", "А не рано ли?", "Скоро буде баба Оля", "Мама видела?", "Это надо всем показывать? Маша хвастается?", "Боже, вы лучшие", "Сцена не для показа", "Машенька, не спеши быть взрослой", "Какие вы милашки! Сладкие", – пишут люди.

Вскоре к поклонникам и хейтерам присоединилась звездная мама Маши, которая оставила шутливый комментарий под публикацией.

"А он вакцинирован?" – поинтересовалась артистка, на что дочь ей ответила: "А ему еще нет 18".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Маша Полякова поделилась кадром в "вампирском" стиле. Вместе со своим бойфрендом она устроила фотосессию в лесу.