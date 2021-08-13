Маша Полякова показала 'вампирскую романтику' с бойфрендом. Фото

16-летняя Маша, дочь известной украинской певицы Оли Поляковой, поделилась кадром с фотосессии в "вампирском" стиле. Вместе со своим бойфрендом она позирует в лесу.

На фото, опубликованном в Instagram, Маша позирует в черном платье-корсете и белоснежной рубашке, а на ее лбу нарисован крест. Девушка держит молодого человека за шею и облизывает его щеку.

"Продолжаем серию этих фото", – написала младшая Полякова.

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В свою очередь, парень лежит с опущенными веками, а на его подбородке и груди видно "кровь".

Мнение поклонников Маши разделилось: одни смогли рассмотреть на снимках историю персонажей из фильма "Сумерки", а другие не оценили старания Маши.

"А мне нравится, фото с историей. Интригующе", "Невероятные", "Мне нравятся красивые фильмы про вампиров. Очень в стиле Беллы и Эдварда", "Красиво", "Печальная тема", "Ужас, такая молодая девочка должно выражать жизни, романтику, легкость молодых лет и т.д, а не этот ужас", "Уже нечем привлечь внимание, противно смотреть", – написали подписчики в комментариях.

Отметим, что на странице Марии можно найти подобные снимки. На них девушка в компании подруги-блондинки прячется за массивными деревьями.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Маша Полякова вместе со своей звездной мамой отдыхает на Лазурном берегу во Франции, откуда выставляла снимки в элегантном наряде.